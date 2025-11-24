Der Winter ist da: Schnee und Eis machen die Fußballplätze im Ilm-Kreis unbespielbar. So fanden in der Kreisoberliga Mittelthüringen am vergangenen Wochenende nur drei von sechs Punktspielen statt. Offiziell endet die Hinrunde am 7. Dezember. Nun stellt sich die Frage, wie es am kommenden 13. Spieltag aussieht. Ein Blick auf den Wetterbericht verrät, dass es weiterhin kalt bleiben soll. Temperaturen um die 0 Grad Celsius oder leicht darüber werden prognostiziert. Ob am Wochenende Fußball gespielt werden kann, bleibt also noch offen. Entscheidend wird sicherlich auch sein, ob und wie viel es schneien wird.