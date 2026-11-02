Bad Reichenhall (dpa/lby) - Die Bergwacht im Berchtesgadener Land hat in einem aufwendigen Einsatz bei Nebel und Schnee drei junge Männer aus Hessen von einem der bekanntesten Gipfel der Region geholt. Die 17, 20 und 22 Jahre alten Bergsteiger hatten die Retter am Sonntag alarmiert, weil der Älteste der Gruppe auf dem Steig der "Steinernen Jäger" am Hochstaufen körperlich und psychisch erschöpft war. Wegen des schlechten Wetters und einer technischen Panne konnten die drei nicht mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen werden, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte.