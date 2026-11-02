Der 1.771 Meter hohe Berg bei Bad Reichenhall ist nicht sehr hoch, aber steil und felsig. Der Weg über die "Steinernen Jäger" führt durch Absturzgelände und gilt schon im Sommer - ohne Schnee - als physisch und psychisch fordernd. Da der Flug mit dem Hubschrauber nicht möglich war, brachten die Retter die drei Männer nicht ins Tal, sondern stiegen mit ihnen über den verschneiten Steig weiter in Richtung Gipfel. Dort nahm der Hüttenwirt des Reichenhaller Hauses das Trio für die Nacht auf. Die 21 Retter hingegen stiegen ab und erreichten erst in der Nacht nach acht Stunden wieder das Tal.