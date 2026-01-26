Wintereinbruch Ilm-Kreis: Müllauto endet im Gartenzaun

Am Montagmorgen kam es im Arnstädter Stadtgebiet zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrer eines Abfallentsorgungsfahrzeuges befuhr den Rotehüttenweg in Fahrtrichtung Eichfelder Weg.
Winterglätte sorgt in Arnstadt für einen Unfall. Ein Müllwagen rutscht auf abschüssiger Straße in einen Zaun und muss geborgen werden.
Aufgrund der winterglatten und abschüssigen Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug. Daraufhin geriet das Entsorgungsfahrzeug ins Rutschen, stellte sich quer zur Fahrbahn und kollidierte anschließend mit einem Grundstückszaun am Fahrbahnrand.
Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden sowohl am Abfallfahrzeug als auch an dem Zaun. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf etwa 4.000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Das Abfallentsorgungsfahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.
Nach Angaben der Landespolizei Gotha ereigneten sich im Ilm-Kreis im Laufe des Tages insgesamt vier Verkehrsunfälle, die auf die winterlichen Witterungsverhältnisse zurückzuführen waren. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden.