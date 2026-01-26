Wintereinbruch Ilm-Kreis: Müllauto endet im Gartenzaun

Keine Personenschäden

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden sowohl am Abfallfahrzeug als auch an dem Zaun. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf etwa 4.000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Das Abfallentsorgungsfahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.