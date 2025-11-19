 
Wintereinbruch Erster Schnee bremst Verkehr aus

Auf der Straße ist der Schnee eine Nervensäge. Doch für die Viertklässler aus Neuhaus am Rennweg? Ein echter Spaßbringer.

Wintereinbruch: Erster Schnee bremst Verkehr aus
Gemeinsam mit der Försterin fällen die Kinder am Mittwoch eine Fichte. Diese soll in Kürze den Schulhof der TGS „Am Rennsteig“ schmücken.“ Foto: Beck

Keine Unfälle, aber doch ein Vielzahl an punktuellen Verkehrsbehinderungen bilanzierte die Polizei am Mittwochnachmittag im Ergebnis des ersten ergiebigen Schneefalls der Wintersaison in den Höhenlagen des Landkreises Sonneberg. An der Bergstraße zwischen Neuhaus am Rennweg und Lauscha etwa scheiterten einige Lkw am Schneematsch auf der Straße. Auch die Bahnschranke in Igelshieb zu passieren, bereitete manchem Fahrer Probleme, so ein Polizeibeamter. Kurzzeitige Aussetzer im Verkehrsfluss wurden der Polizei zudem zwischen Spechtsbrunn und Piesau bekannt. Auch hier blieben unzulänglich bereifte Brummis am Berg hängen.

Die schönen Seiten der kalten Jahreszeit genossen hingegen am 19. November die Viertklässler der Thüringer Gemeinschaftsschule „Am Rennsteig“. Trotz Schneegestöber machten sich diese auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum für den Schulhof zu besorgen. Nach einem kurzen Spaziergang durch das Gebiet „Am Apelsberg“ fanden die Kinder schnell eine schöne Fichte. Gemeinsam wurde der Baum gefällt und auf einen Anhänger verladen.

Die Schüler beim Gruppenbild. Foto: Beck

„Ivonne Schwarz vom Forstamt Neuhaus und ihr Rauhaardackel ‚Juli’ halfen tatkräftig mit, während Volker Beck den Baum sicher mit dem Auto bis zur Schule brachte“, schildert Florian Beck namens der Schule. In der TGS zurück, konnten sich alle erst einmal aufwärmen. Anschließend zeigte Frau Schwarz den Kindern verschiedene Wildtierspuren im Wald. „Der Vormittag war sehr spannend und lehrreich. Im Namen der TGS Neuhaus bedanke ich mich recht herzlich bei Frau Schwarz und Herrn Beck für Ihre Unterstützung“, so Florian Beck.