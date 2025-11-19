Wintereinbruch: Erster Schnee bremst Verkehr aus

Keine Unfälle, aber doch ein Vielzahl an punktuellen Verkehrsbehinderungen bilanzierte die Polizei am Mittwochnachmittag im Ergebnis des ersten ergiebigen Schneefalls der Wintersaison in den Höhenlagen des Landkreises Sonneberg. An der Bergstraße zwischen Neuhaus am Rennweg und Lauscha etwa scheiterten einige Lkw am Schneematsch auf der Straße. Auch die Bahnschranke in Igelshieb zu passieren, bereitete manchem Fahrer Probleme, so ein Polizeibeamter. Kurzzeitige Aussetzer im Verkehrsfluss wurden der Polizei zudem zwischen Spechtsbrunn und Piesau bekannt. Auch hier blieben unzulänglich bereifte Brummis am Berg hängen.