Eigentlich dauert der Arbeitsweg von Madeleine Rein rund 20 Minuten. Am Montagmorgen brauchte die Mitarbeiterin im Landratsamt von Bad Liebenstein bis nach Bad Salzungen eine gute Stunde länger. Ähnlich erging es Anja Scharschmidt aus Witzelroda, die normalerweise nur etwa eine Viertelstunde bis zum Unternehmen Tribo nach Immelborn fährt. „Hauptsache sicher angekommen“, sieht sie es gelassen.