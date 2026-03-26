Da ist im Winter mal richtig Winter und schon herrscht helle Aufregung, weil etwas mehr Schnee als sonst auf den Straßen liegt. In der letzten Januarwoche kam der Bad Salzunger Bauhof kaum hinterher, weil sich Schnee und Eis breitmachten. Und in den sozialen Netzwerken war der Aufschrei groß: Die Pflegedienste würden nicht zu den Patienten kommen, die Apotheken seien nicht erreichbar und überhaupt alles ganz furchtbar. Aber war das wirklich so?