Winterdienst Schnee und Eis auf Schienen und Landebahnen - und nun?

Wie werden Flugzeuge, ICE und Co wetterfest?

Bei der Bahn bekommen die Züge einen Wintercheck: Stromabnehmer werden geschmiert, Batterien geprüft, Scheibenwaschanlagen erhalten Frostschutz und vieles mehr.

Sind Flugzeuge vereist, müssen in München die sogenannten Eisbären ran. Das sind Spezialfahrzeuge, die unmittelbar vor dem Start Enteisungsmittel auf die Flugzeuge sprühen. "Das verbrauchte Enteisungsmittel wird aufgefangen und zu einem Großteil recycelt", sagt Sprecher Wilhelm.

In Memmingen planen die Verantwortlichen für die Enteisung eines Flugzeuges je nach Wetter zwischen 8 und 45 Minuten ein. "Schon eine dünne Schicht Raureif kann die aerodynamischen Eigenschaften eines Flugzeuges erheblich beeinträchtigen, das Gewicht erhöhen und die Steuerflächen blockieren", erklärt Sprecherin King. "Deshalb muss vor jedem Start alles restlos entfernt werden, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten."