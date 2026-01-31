Gut 300 Kilometer legt Nico Bach in einer Schicht zurück. Für einen Lkw-Fahrer ist das eigentlich keine ungewöhnliche Strecke. Für den Kühndorfer schon. Immerhin fährt er in dieser Zeit immer im Kreis und gut zehn Mal am Tag an Oberhof vorbei. „Wenn der Winter vorbei ist, habe ich von der Strecke auch wirklich genug“, sagt er. Doch bis seine Zeit am Rennsteig endet, liegen noch etliche Hundert Kilometer vor dem Winterdienstfahrer. Der Mitarbeiter der Meininger Spedition Spengler hält die Landesstraße zwischen Zella-Mehlis und Luisenthal schnee- und eisfrei – und ist vor allem in Zeiten, in denen in wenigen Stunden viel Schnee fällt, großer Kritik ausgesetzt.