Der Schnee ist inzwischen weitgehend verschwunden, die Temperaturen steigen, der Alltag in Meiningen normalisiert sich. Was bleibt, ist die Frage, wie gut die Stadt mit der winterlichen Ausnahmesituation umgegangen ist – und wo es gehakt hat. Denn der Wintereinbruch der vergangenen Woche hat nicht nur Straßen und Gehwege geprägt, sondern auch Diskussionen über Prioritäten, Zuständigkeiten und Grenzen des Winterdienstes ausgelöst.
Winterdienst in Meiningen „Hier tut sich nichts“
Yannis Michel 14.01.2026 - 15:45 Uhr