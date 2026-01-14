Der Schnee ist inzwischen weitgehend verschwunden, die Temperaturen steigen, der Alltag in Meiningen normalisiert sich. Was bleibt, ist die Frage, wie gut die Stadt mit der winterlichen Ausnahmesituation umgegangen ist – und wo es gehakt hat. Denn der Wintereinbruch der vergangenen Woche hat nicht nur Straßen und Gehwege geprägt, sondern auch Diskussionen über Prioritäten, Zuständigkeiten und Grenzen des Winterdienstes ausgelöst.