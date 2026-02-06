Wer vorletzten Montag auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen war, der musste sich gedulden. Während die Züge der Südthüringen-Bahn bis auf wenige Ausnahmen pünktlich unterwegs waren, standen die Busse der Meininger Verkehrsbetriebe (MBB) genauso wie die Taxen privater Unternehmen wegen Glatteis auf den Straßen. Die MBB hatte ihre Linienbusse in der Stadt zum Großteil auf dem Busbahnhof geparkt, weil der Verkehr angesichts vieler unzureichend geräumter Straßen zeitweise eingestellt wurde. Private Pkw-Fahrer hatten ihre Autos ebenfalls stehen lassen und waren ihren Arbeits- oder sonstigen Weg zu Fuß gegangen.