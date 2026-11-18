Der Winter steht vor der Tür. Schon am Freitag werden im Norden des Landkreises größere Schneemengen erwartet. Die Kommunen und beauftragten Unternehmen im Landkreis Sonneberg bringen sich deshalb in Stellung. Während die Stadt Neuhaus am Rennweg ihre Salzvorräte aufgefüllt hat, setzt das Fuhrunternehmen Pechtold in diesem Jahr auf neue Technik und veränderte Streuvorgaben. Geschäftsführer René Suffa hat vor allem einen Wunsch: mehr Verständnis von den Verkehrsteilnehmern.