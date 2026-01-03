Mit der ersten Schneeflocke erschallt laut der Ruf nach einem möglichst perfekten Winterdienst. Rund um die Uhr schwarze Straßen und Gehwege – so wünschen es sich viele Kraftfahrer und Fußgänger. Doch die Erwartungshaltung lässt sich nicht erfüllen. Nicht nur, weil das logistisch kaum möglich ist. Auch ist der Winterdienst eine richtig teure Angelegenheit, die in allen Kommunen die klammen Kassen schwer belastet. Das ist auch in Meiningen so.