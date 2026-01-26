Als der Anruf der Firma „VielfaltMenü“ kam, sei es etwa halb 11 gewesen, erzählt Kathrin Moschni, Schulsachbearbeiterin für die Ringbergschule. Der Fahrer habe unterwegs aufgrund der Witterungsbedingungen festgesteckt und musste schließlich umdrehen. „Dann mussten wir kurzfristig eine Alternative finden“, sagt sie. Von der Suhler Tafel bekommen sie täglich geschmierte Brote, Obst und Gemüse – Eigentlich für die Kinder im Hort und solche, die sonst kein Pausenbrot hätten. „Damit haben wir dann heute die Kinder, die nichts mehr zu Essen dabei hatten, am Mittag versorgt“.