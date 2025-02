Eiskristalle brauchen Ansatzpunkte

Damit ein Eiskristall entstehen kann, ist ein Kondensationskeim nötig, also ein Punkt, an dem der Kristall ansetzen kann - ein Staubteilchen oder ein Riss. "An den ersten Kristall lagert sich sehr gerne weiteres Wasser an, dadurch wächst er weiter. Da Scheiben nicht ganz eben sind, wachsen die sechseckigen Kristalle nicht einfach sechseckig weiter, wie etwa Schneeflocken. "Es können sich die unterschiedlichsten Strukturen ergeben", sagt Gmelch.