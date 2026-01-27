Winterchaos in den USA

Auch wenn große Teile Deutschlands unter einer weißen Schneedecke liegen - die Menge reicht nicht an die Schneemassen in den USA heran. In vielen US-Städten müssen sich die Menschen wegen eines verheerenden Wintersturms durch regelrechte Schneehaufen kämpfen. Im New Yorker Central Park lag der Schnee laut dem Sender CBS News am Sonntag mit fast 30 Zentimetern so hoch wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Für fast 90 Millionen Menschen des Landes galten am Montag Warnungen vor extremer Kälte des US-Wetterdienstes. Die Auswirkungen von Eiseskälte und Schneesturm forderten Medienberichten zufolge bereits mehrere Tote. Gut eine halbe Million Stromkunden waren am Montagabend (US-Ostküstenzeit) von Versorgungsausfällen betroffen.

In Washington bleiben öffentliche Schulen heute geschlossen. Die chaotische Situation im Flugverkehr mit haufenweise Ausfällen dürfte sich in den nächsten Tagen aber etwas bessern.