Winter Verkehrsministerin: Winterdienst gut vorbereitet

Neudietendorf (dpa/th) - Der Winterdienst in Thüringen ist für die bevorstehende kalte Jahreszeit gewappnet. Zum Streuen und Räumen der Bundes- und Landesstraßen außerhalb von Ortschaften stünden genug Winterdienstfahrzeuge bereit und auch die Streulager seien ausreichend gefüllt, erklärte die geschäftsführende Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke). An den Autobahnen im Freistaat starten nach Zella-Mehlis am kommenden Montag ebenfalls die Meistereien in Erfurt, Breitenworbis und Hermsdorf in den Winterschichtdienst, wie die Erfurter Außenstelle der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.