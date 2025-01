Winter-Transferfenster: Regensburg-Coach Patz geht von Hein-Verbleib aus

Regensburg (dpa/lby) - Jahn Regensburgs Trainer Andreas Patz glaubt nicht an einen Wechsel seines Linksverteidigers Bryan Hein in der Winterpause. Er habe weder von dem Spieler noch von den Vereinsbossen etwas gehört und interessiere sich nicht für Spekulationen. "Ich gehe davon aus, dass er bleibt", sagte der Coach vor dem Beginn der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.