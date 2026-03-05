"Tricky" Bedingungen im nordischen Stadion

Die 34-Jährige und ihre Mitstreiter müssen dabei in Tesero auch mit der nicht gerade idealen Witterung klarkommen. Bei Temperaturen nahe der Zehn-Grad-Marke und strahlendem Sonnenschein präsentierte sich das Langlaufstadion alles andere als winterlich. "Es war heute tatsächlich ganz okay. Man merkt, dass die Nacht kälter und klar war. Für 11.00 Uhr ist es jetzt noch recht gut. So gut war es gestern nicht. Am Samstag würde ich das so nehmen", sagte Wicker.