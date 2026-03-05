Cortina d'Ampezzo - Die alpine Skirennläuferin Anna-Lena Forster ist zum zweiten Mal die deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics. Wie bereits 2022 in Peking ist die viermalige Paralympicssiegerin im Monoski für diese Aufgabe ausgewählt worden. Neben der 30-Jährigen ist Sledgehockey-Spieler Jörg Wedde zweiter Fahnenträger. Der 60 Jahre alte Hannoveraner war schon bei den Paralympics 2006 in Turin dabei, als sich die deutsche Auswahl zuletzt für die Spiele der Sportler mit Handicap qualifiziert hatte.