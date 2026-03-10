Andrea Rothfuss in der stehenden Klasse hatte zuvor den sechsten Rang belegt. Platz fünf verpasste die 36-Jährige lediglich um 0,01 Sekunden, nachdem sie nach dem Super-G noch Achte war. Im Zielhang hatte sie an einer Stange ihren Unterarmschutz verloren. "Es ist meistens so dieser erste Moment, wenn ich das Ding verliere, was dann kurz mal irritiert. Ich würde sagen, das entspricht so etwa einer Hundertstel", sagte sie.