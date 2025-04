Man könnte meinen, dass Oberhof in einem Winter mit wenig Schnee für Gäste uninteressant wird. „Es gab schon viele schlechte Winter, in denen auch die Übernachtungszahlen deutlich zurückgegangen sind “, blickt der Oberhofer Hauptamtsleiter Holger Orthey zurück. Diesmal war das nicht so. Im Vergleich zur Vorjahressaison übernachteten fünf Prozent mehr Urlauber in den Hotels und Pensionen der Stadt. Holger Orthey führt das vor allem auf die guten Bedingungen an den Orten zurück, an denen Kunstschnee zum Wintersportmachen oder Wintersportschauen einlud – also am Fallbachhang oder in der Biathlon-Arena.