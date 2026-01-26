Viel Zeit zum Plaudern hat Norman Euchler, der stellvertretende Oberhofer Bauhofchef, am Montagmorgen nicht. Laut Regionalverbund Thüringer Wald sind in der Nacht auf der Höh‘ gut 15 Zentimeter Pulverschnee gefallen. Seit 4.30 Uhr sind die insgesamt fünf Bauhofmitarbeiter unterwegs, um die Straßen und Gehwege im Stadtgebiet zu räumen. Vor allem Wege mit Anstiegen hätten sie dabei im Blick. „Wir haben es im Griff. Der Verkehr rollt“, resümiert Norman Euchler am Vormittag. „Das Wetter war angekündigt. Wir wussten nur nicht genau, wann es losgeht und wie viel Schnee kommt“, sagt der Bauhof-Mitarbeiter. Bis zum Abend befinden sich die Kollegen weiter in Habacht-Stellung. So lange soll es nämlich weiterschneien.