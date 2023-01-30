Winter in den 1950ern Die Berge waren damals schon kahl

„Als ich in meinem Archiv stöberte, sind mir Winterbilder aus den Jahren 1955-1960 ins Auge gefallen. Fotografiert hat sie Werner Heerlein aus Erlau“, schreibt uns „Freies Wort“-Leser Wolfgang Härtel. Es sind Bilder vom Karnevals Umzug 1955. Zur damaligen Zeit lebten viele Umsiedler aus Sudeten-Deutschland aber auch vom Rheinland in Erlau. „Sie, der Gemeinderat und der Volkschor organisierten und feierten fröhlich Karneval. Leider ist das Ganze nach vier, fünf Jahren wieder eingeschlafen“, berichtet der Zeitzeuge. Auch starker Schneefall konnte den Umzug nicht aufhalten.