München (dpa/lby) - Die kräftigen Schneefälle lassen nach, die Wetterlage beruhigt sich langsam in Bayern. In der Nacht habe es beispielsweise in Oberfranken nur wenige wetterbedingte Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Auch in Oberbayern gab es nach Angaben der beiden Polizeipräsidien Süd und Nord nur verhältnismäßig wenige Unfälle.