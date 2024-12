Eigene Sicherheit der Helfenden wichtig

Für Helfende gelte, dass sie schnellstmöglich einen Notruf absetzen sollten. Auch die eigene Sicherheit im Blick zu behalten sei wichtig, denn das Eis könne weiter brechen. Bei einem Rettungsversuch soll das Gewicht bestmöglich verteilt werden: flach auf das Eis legen, am besten auf Gegenstände wie eine Leiter, einen Biertisch oder einen Schlitten. Statt der Hand soll ein Schal zum Retten und Herausziehen benutzt werden. So sei das Risiko am geringsten, selbst in das Wasser gezogen zu werden, hieß es. Und besonders wichtig sei es, nasse Kleidung erst in einer warmen Umgebung auszuziehen.