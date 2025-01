Bangkok - Normalerweise ist Bangkok für seine unerbittliche Hitze bekannt - aber derzeit macht Thailands Hauptstadt mit ziemlich kühlen Temperaturen Schlagzeilen. Meteorologen sagten für die kommenden Tage in den Nacht- und Morgenstunden Tiefstwerte von 15 Grad voraus. Das gilt in der südostasiatischen Metropole schon fast als Kältewelle. Auch wenn die Tageswerte weiterhin auf rund 30 Grad steigen, sind viele Thais in ungewohntem Outfit unterwegs - mit dicken Pullis, Hoodies und Wolljacken.