Winter: Ich hasse ihn!

„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt sieht wie gepudert aus“ – die Kollegin kommt singend in die Redaktion. Ihr Sohn habe statt „gepudert“ immer „gepudelt“ gesungen, als er klein war. Sie lacht. „Los auf – schau doch mal zum Fenster raus“, habe sie ihm am Montag, mittlerweile erwachsen, aufgeweckt, damit er den Schneefall mit ihr bewundern sollte. Der Winter ist da. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber so eine kindliche Freude, wie sie sich bei meiner Kollegin einstellt, die will bei mir nicht aufkommen. Ja, ich mag den Winter auch, wenn ich bei Sonnenschein einen Spaziergang machen kann, der feste Schnee unter meinen Winterstiefeln knirscht. Und ja, ich bin am Montag auch extra aus dem Haus, um einen Schneeball in meinen Händen zu formen und diese Kälte zu spüren, wie damals als Kind, diese Kälte, die einen die Hände rot werden lässt und einen Schmerz hervorruft, den man eben nur mit dem Winter in Verbindung bringt. Aber ansonsten brauch’ ich ihn nicht, den Winter, den Schnee.