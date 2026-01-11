Auch Eislöwen-Torhüter Janick Schwendener, der den Vorzug vor dem finnischen Olympiasieger und Weltmeister Jussi Olkinuora erhalten hatte und sein Team mit starken Paraden immer wieder im Spiel hielt, meinte: "Es war ein unglaubliches Erlebnis, für viele von uns wahrscheinlich einmalig in ihrer Karriere. Für mich besonders schön, weil ich vor der Saison nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass ich das auch spielen darf. Deshalb habe ich es umso mehr genossen." Zur Kälte konnte er nur lächeln. "Für mich war es die perfekte Temperatur, um Eishockey zu spielen. Es hat sich so angefühlt wie früher, als ich frühmorgens in Klosters in den Bergen auf dem Eis stand."