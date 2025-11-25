Winter Bayern: Wetterdienst kündigt Schnee, Frost und Glätte an

München (dpa/lby) - Winterliche Tage stehen Bayern bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Schnee, Frost und Glätte an.
Es wird kalt, rutschig und grau in Bayern. Und in den höheren Lagen soll es bis zu 10 cm Neuschnee geben.
Am Dienstag soll es vom Frankenwald über den Oberpfälzer Wald bis nach Niederbayern leicht schneien. Im Mittelgebirge kann es vereinzelt bis zu 10 cm Neuschnee geben. In den tieferen Lagen soll es leicht regnen. Dabei bleibt es in ganz Bayern meist bedeckt, bei 0 Grad im Oberpfälzer Wald und 5 Grad am unteren Main.
Auch in der Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD Frost, Glätte und Neuschnee. Schneien soll es vor allem in der Südhälfte Bayerns, in den tieferen Lagen regnen. Dabei liegen die Temperaturen bei 0 bis 4 Grad.