Winter Bayern: Wetterdienst kündigt Schnee, Frost und Glätte an

Am Dienstag soll es vom Frankenwald über den Oberpfälzer Wald bis nach Niederbayern leicht schneien. Im Mittelgebirge kann es vereinzelt bis zu 10 cm Neuschnee geben. In den tieferen Lagen soll es leicht regnen. Dabei bleibt es in ganz Bayern meist bedeckt, bei 0 Grad im Oberpfälzer Wald und 5 Grad am unteren Main.