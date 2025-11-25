 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Wetterdienst kündigt Schnee, Frost und Glätte an

Winter Bayern Wetterdienst kündigt Schnee, Frost und Glätte an

Es wird kalt, rutschig und grau in Bayern. Und in den höheren Lagen soll es bis zu 10 cm Neuschnee geben.

Winter Bayern: Wetterdienst kündigt Schnee, Frost und Glätte an
1
Leichter Schneefall und glatte Straßen prägen das Winterwetter in Bayern. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa

München (dpa/lby) - Winterliche Tage stehen Bayern bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Schnee, Frost und Glätte an. 

Nach der Werbung weiterlesen

Am Dienstag soll es vom Frankenwald über den Oberpfälzer Wald bis nach Niederbayern leicht schneien. Im Mittelgebirge kann es vereinzelt bis zu 10 cm Neuschnee geben. In den tieferen Lagen soll es leicht regnen. Dabei bleibt es in ganz Bayern meist bedeckt, bei 0 Grad im Oberpfälzer Wald und 5 Grad am unteren Main. 

Auch in der Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD Frost, Glätte und Neuschnee. Schneien soll es vor allem in der Südhälfte Bayerns, in den tieferen Lagen regnen. Dabei liegen die Temperaturen bei 0 bis 4 Grad.