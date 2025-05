Der Wings for Life World Run 2025 verband am Sonntag weltweit sportliche Menschen für einen guten Zweck. Um 13 Uhr deutscher Zeit starteten Teilnehmer auf der ganzen Welt – jeder mit dem Ziel, so weit wie möglich zu laufen, bevor das Catcher Car sie einholt. Das Catcher Car nimmt bei den Flagship Runs in großen Metropolen wie München, Leipzig, Wien oder New York 30 Minuten nach dem Start mit einer zuvor festgelegten und sich steigernden Geschwindigkeit die Verfolgung auf und überholt die Teilnehmer nach und nach. Gemütliche Läufer werden so beispielsweise bei Kilometer fünf überholt, Spitzensportler schwitzen schon mal bis Kilometer 50. Das Besondere: Der Lauf wird über eine Handy-App gesteuert, sodass auch in der Provinz jeder mitmachen kann.