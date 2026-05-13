Der 10. Mai 2026 war ein denkbar ungünstiger Termin für einen Charity-Run in Südthüringen: Die meisten Freizeitläufer aus der Region hatten tags zuvor den GutsMuths-Rennsteiglauf absolviert, abends ihr Finish gefeiert und waren somit wenig ambitioniert, um schon wieder in die Laufschuhe zu steigen. Doch der Termin des weltweit zur gleichen Zeit ausgetragenen Wings for Life World Runs ließ sich von den lokalen Organisatoren um Sandra Hergert und Katrin Hüttl von den „Auslaufmodellen“ freilich nicht beeinflussen. „Dass mit insgesamt 84 Läufern trotz des Rennsteiglaufs am Vortag so viele wie noch nie in Suhl für den guten Zweck mitgelaufen sind, ist cool. Das freut uns sehr“, strahlten die beiden Chef-Organisatoren im Start- und Zielareal im Simson-Gewerbepark mit der Sonntags-Sonne um die Wette.