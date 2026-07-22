Zwei Monate lang bestand Gelegenheit den Regionalplanentwurf für den Süden Thüringens zu begutachten. An diesem Montag (20. Juli) endete die Frist für Stellungnahmen. Heiß diskutiert wurde in den betroffenen Gemeinden vor allem die 14 geplanten Windvorranggebiete für den Landkreis Hildburghausen. Die Aussicht auf Windräder in unmittelbarer Nähe wird in vielen Stellungnahmen erwartungsgemäß klar abgelehnt. Darüber muss die Regionale Planungsgemeinschaft nun befinden.