Seit Monaten sorgt ein sperriges Wort in den Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg für hitzige Diskussionen: Windvorranggebiet. Zuerst ging es um Flächen der bayerischen Stadt Bad Rodach an der Grenze zu Hetschbach und Massenhausen. Dann um die Erweiterung des Windvorranggebietes bei Vachdorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und den Bau von bis zu 16 weiteren Windrädern. Schließlich rieben sich die Einwohner von Masserberg an Windvorranggebieten bei Katzhütte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.