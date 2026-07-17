Der Stadtrat Steinbach-Hallenberg hat sich geschlossen gegen das geplante Windvorranggebiet W-17 am Tellerberg ausgesprochen. In seiner Sitzung am Dienstag (15. Juli) beschlossen die anwesenden Stadträte einstimmig eine ablehnende Stellungnahme zum zweiten Entwurf des Sachlichen Teilplans Windenergie der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen. Das Votum fiel in namentlicher Abstimmung: 18 Mal Ja, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.