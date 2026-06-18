Die möglichen Windkraftplanungen am Tellerberg rücken in Viernau in den Mittelpunkt einer Einwohnerversammlung. Die Stadt Steinbach-Hallenberg lädt für Mittwoch, 24. Juni, um 19 Uhr in die Sporthalle Viernau ein. Bürgermeister Markus Böttcher will dort über den aktuellen Stand, den rechtlichen Hintergrund und den weiteren zeitlichen Ablauf informieren. Eingeladen sind Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Steinbach-Hallenberg. Laut Einladung sollen sie ihren Personalausweis mitbringen, um sich als Bewohner der Stadt ausweisen zu können.