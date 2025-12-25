Erfurt (dpa/th) - Thüringens Umwelt- und Energieminister Tilo Kummer (BSW) rechnet nach einer Gesetzesänderung durch den Landtag nicht mit einer großen Zahl von Windrädern im Wald. "Wenn in den nächsten Jahren vielleicht zehn Windräder gebaut werden, dann ist das schon ein Erfolg", sagte Kummer der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Bau der Anlagen erfordere einen größeren zeitlichen Vorlauf und die Zustimmung der Kommunen. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung durch den Landtag im Dezember.