Windräder im Wald: Landesforstanstalt sucht sich Partner für Energieprojekte

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesforstanstalt soll mit Strom aus Windrädern, Solar- und Holzanlagen ihre Finanzen für die Wiederaufforstung der durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigten Wälder aufbessern. Dafür sei ein starker Partner nötig, sagte Energieminister Tilo Kummer (BSW) in einer Regierungsbefragung im Landtag in Erfurt. Diskutiert werde deshalb die Gründung einer Gemeinschaftsfirma von Thüringenforst und der Thüringer Energie AG (TEAG/Erfurt). Er hoffe, dass die Gremien beider Unternehmen dem Projekt zustimmen.