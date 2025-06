Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion will Korrekturen bei den Regeln für den Windkraftausbau. "2,2 Prozent der Landesfläche für Windkraft vorzuhalten, ist weder sinnvoll noch realistisch. Was wir brauchen, sind am tatsächlichen Energiebedarf orientierte Erzeugungsmengenziele – und zwar technologieunabhängig", erklärte der CDU-Energiepolitiker Thomas Gottweiss in Erfurt. Es müsse um Megawatt statt Hektar gehen.