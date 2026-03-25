Den spontanen Beifall der Zuhörer stoppte Sitzungspräsident Michael Brodführer sofort, hier gehe es nicht um eine politische Debatte. Die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen hatte am Mittwoch in Suhl vielmehr ein Verwaltungsverfahren zu vollziehen – den Beschluss über die Bürgerbeteiligung am künftigen Südwestthüringer Regionalplan. Doch das Thema ist wegen der darin enthaltenen Vorranggebiete für Windenergieanlagen dann doch emotional aufgeladen. Etwa 150 Menschen hatten vor der Sitzung auf der Straße demonstriert, im Saal der IHK reichten die 50 bereitgestellten Stühle nicht aus, schnell mussten noch weitere herangeschafft werden.