„Wir werden die Stellungnahme wieder persönlich in Weimar abgeben“, sagt Bürgermeister Dominik Straube (CDU). Der Gemeinderat der Gemeinde Geratal hatte in seiner jüngsten Sitzung Stellung zum zweiten Entwurf zum sachlichen Teilplan Windenergie bezogen. Nach Auslegen des angepassten Entwurfs der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen gibt es weiterhin die klare Aussage: Wir wollen keine Windräder vor unserer Haustür.