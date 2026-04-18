Es sind diese kleinen, stillen Momente, die für Rebecca und Tobias Jünger von unschätzbarem Wert sind: gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern am Frühstückstisch sitzen, reden, lachen, sich bewusst Zeit füreinander nehmen. Unter der Woche gelingt das kaum. Dann muss alles schnell gehen. Tochter Tabea, sieben Jahre alt, muss in die Schule, der dreijährige Theo in den Kindergarten, und auch die Eltern sind beruflich eingespannt.