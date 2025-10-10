Die Meldung ist kurz: Eno Energy ist insolvent. das Unternehmen aus der Nähe von Rostock entwickelt, errichtet und wartet im Auftrag von Investoren Windkraftanlagen. Nun kam überraschend die Nachricht von der Insolvenz. Das Unternehmen plant zwischen Jüchsen und Queienfeld drei Windräder in der Gemarkung Aroldshausen zu errichten. Nun kam die Nachricht vom Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens.