Die Sitzung des Vachdorfer Gemeinderates am Dienstagabend entwickelte sich zum Schlagabtausch zwischen Gemeinderäten, Mitglieder der Bürgerinitiative und Bürgermeister – gekrönt vom Auftritt des VG-Chefs Erik Beiersdorfer gegen 22 Uhr. Kurz vor Ende der mehrstündigen Sitzung betrat Erik Beiersdorfer, seit drei Monaten Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke, das Zimmer. Gefragt nach seiner Person und warum er zu dieser späten Stunde nach Vachdorf gekommen sei, erklärte der Verwaltungsfachwirt und zudem CDU-Politiker aus Bedheim, er sei auf Durchreise. Außerdem könne er als beratendes Mitglied laut Kommunalordnung teilnehmen. Die Debatte um geplante Windkraftanlagen war währenddessen zwischen Einwohnern, Gemeinderäten, Bürgermeister und BI-Mitgliedern in vollem Gange. Auf die Frage, wie er die Situation finde, antwortete er, dass er sich nicht positionieren müsse. Die Gemeinde werde durch den Bürgermeister vertreten. „Außerdem kann meine Meinung online nachgelesen werden“, antwortete er.