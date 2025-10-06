Das Thema Windenergie ist längst nicht mehr nur ein abstraktes Projekt der Bundes- oder Landespolitik, sondern rückt zunehmend vor die Haustüren der Bürger. Auch in Südthüringen wird derzeit kontrovers darüber diskutiert, wo Windräder künftig entstehen sollen und wie die Energiewende vor Ort gestaltet werden kann. Fabian Giesder (SPD), Bürgermeister von Meiningen und Vorsitzender des Kreisverbandes Schmalkalden-Meiningen im Gemeinde- und Städtebund, hat bei der jüngsten Vorstandssitzung die Position vieler Bürgermeister eingeordnet – nüchtern, aber mit einem klaren Appell: Wegschauen sei keine Option.