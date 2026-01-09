Der Ausbau von Windvorranggebieten hat sich in Südwestthüringen zu einem der umstrittensten Themen der vergangenen Monate entwickelt. Besonders in Vachdorf ist der Widerstand laut und organisiert. Dort formierte sich die Bürgerinitiative „Mit Vernunft in die Zukunft“. Die Mitstreiter warnen vor möglichen gesundheitlichen Risiken und fordern den Schutz von Natur und Lebensräumen ein. In einem ausgearbeiteten Moratorium legte die Initiative ihre Bedenken dar und übergab das Papier an die Landrätin.