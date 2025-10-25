Hoffnungsvoll hielt Ende September die Vachdorfer Bürgerinitiative (BI) „Mit Vernunft in die Zukunft“ ihr ausgearbeitetes Moratorium in die Kamera und machte damals in der Bürgerversammlung klar, es der Landrätin persönlich zuzustellen. Große Erwartungen lagen und liegen immer noch auf dem Papier, das seit mehr als vier Wochen im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen verweilt. In dem Moratorium fordert die Bürgerinitiative einen zeitlich begrenzten Stopp aller Bau- und Planungsarbeiten für Windkraftanlagen. Darin wurde sich auf das Grundgesetz berufen: Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Solange gesundheitliche Risiken nicht eindeutig widerlegt sind, verstoße der Ausbau gegen geltendes Recht, so die Meinung der BI.