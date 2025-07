Unter dem Titel „SOS – Es brennt“ lädt die Bürgerinitiative (BI) „Mit Vernunft in die Zukunft“ am Dienstag, 27. Juli, zu einer außerordentlichen Informationsveranstaltung in das Kulturhaus Vachdorf ein. Anlass ist der aktuelle Stand der Genehmigungsverfahren für mehrere Windkraftanlagen in Vachdorf – ein Projekt, das alles andere als klein ausfallen soll.