Das Kulturhaus war am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt: Rund 120 Menschen folgten der Einladung zur Bürgerversammlung – so viele wie nie zuvor. Eingeladen hatten die Bürgerinitiative (BI) „Mit Vernunft in die Zukunft“ sowie die aus drei Gemeinderatsmitgliedern und drei Mitgliedern der BI gegründete Arbeitsgruppe Windkraft, in der auch Bürgermeister Andreas Baumann mitarbeitet. Anlass der Versammlung sind die weitreichenden Planungen für mehr als 20 Windkraftanlagen, Solarparks und ein Umspannwerk im Umfeld von Vachdorf.