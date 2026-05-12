Das Kulturhaus platzte am Freitagabend aus allen Nähten. Kein Platz blieb frei, Stühle wurden herangetragen. Die Bürgerinitiative (BI) Vachdorf/Belrieth hatte eingeladen und der Andrang zeigte eindrucksvoll, wie sehr das Thema die Menschen bewegt. Längst geht es nicht mehr nur um die unmittelbar betroffenen Orte rund um das geplante Windvorranggebiet W-23. Besucher waren aus dem gesamten Südthüringer Raum angereist: aus Schmalkalden, dem Landkreis Hildburghausen, Bad Salzungen, Eisenach, Ilmenau und Sonneberg.