„Mit Vernunft in die Zukunft“ nennt sich die Bürgerinitiative (BI) in Vachdorf, die sich mit einer Petition an den Thüringer Landtag gewandt hatte – und daraufhin zu einer Anhörung in den Petitionsausschuss eingeladen worden war. Doch sie waren nicht allein gekommen, hatten Gleichgesinnte aus anderen Thüringer Bürgerinitiativen mitgebracht, mit denen sie unter anderem im „Landesverband Vernunftkraft Thüringen“ um die gleichen Ziele kämpfen. Nicht nur aus Vachdorfs Nachbarorten Belrieth und Leutersdorf waren Windkraftgegner der Einladung gefolgt, sondern auch aus Neubrunn, Meiningen, Hildburghausen, Schleusingen, Stadtlengsfeld und weiteren Orten. Den stillen Protest vor dem Thüringer Landtag nutzten sie, um sich gegenseitig auszutauschen und ihre Kontakte zu vertiefen.